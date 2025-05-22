Росія хоче захопити Суми та Сумську область заради буферної зони, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми і частини Сумської області, але реалізувати такі плани буде непросто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Путін 20 травня відвідав Курську область, де провів зустріч із місцевими чиновниками. На думку аналітиків, у такий спосіб диктатор, імовірно, намагався створити підстави для виправдання поновлених планів із захоплення міста Суми та незаконної анексії Сумської області.

У звіті нагадали, що під час зустрічі, голова Глушковського району Павло Золотарьов звернувся до очільника Кремля з проханням створити буферну зону на території Сумської області. Президент запитав, наскільки глибокою має бути ця буферна зона, і Золотарьов заявив, що Росія повинна захопити "щонайменше Суми" та що Росія має бути "більшою".

Місто Суми розташоване приблизно за 25 кілометрів від міжнародного кордону і буферна зона разом із містом, унеможливила б використання Силами оборони ствольної артилерії й тактичних дронів для ударів по території Росії.

За повідомленнями західних і українських джерел, російська делегація під час українсько-російських переговорів 16 травня в Стамбулі, погрожувала захопленням Сумської області для створення "зони безпеки".

Приховані амбіції Путіна

Експерти ISW переконані, що Путін має територіальні амбіції, які виходять за межі областей, уже незаконно окупованих або анексованих Росією. Очільник Кремля, ймовірно, планує використати можливі успіхи в Сумській області, як важіль тиску під час майбутніх мирних переговорів, щоб змусити Україну поступитися частиною цієї області.

"Кремль, імовірно, інсценував цю взаємодію на зустрічі 20 травня, щоб представити Путіна як ефективного лідера під час війни, який реагує на заклики росіян щодо подальшого просування в Сумській області й натякає на претензії Росії на більшу частину української території", - припускають експерти.

Аналітики нагадали, що візит диктатора до Курської області став першим після того, як Росія 26 квітня оголосила про "військову перемогу" в регіоні . Однак незважаючи на офіційні заяви Кремля про повне витіснення українських військ із області, Сили оборони продовжують утримувати обмежені позиції в Курській області, а Генштаб ЗСУ 21 травня повідомив, що українські військові продовжують активні бойові дії на території Курської області.

Захопити Суми - непосильне завдання

Крім того, в Інституті вивчення війни переконані, що російські війська навряд чи зможуть захопити місто Суми в коротко- та середньостроковій перспективі. Причиною аналітики назвали продемонстровану за останні три роки неспроможність армії РФ швидко брати під контроль навіть значно менші населені пункти України.

Військовий аналітик Костянтин Машовець зазначив, що основну частину штурмів на Сумському напрямку здійснюють підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) і 72-ї мотострілецької дивізії (44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ). Також, імовірно, залучені елементи 83-ї окремої десантної бригади та діють до чотирьох-п’яти полків мотострілецького і стрілецького складу з мобілізаційного резерву РФ.

В ISW переконані, що перераховані сили є недостатніми для захоплення такого великого міста, як Суми, довоєнне населення якого становило 256 тисяч осіб, а російські війська не демонстрували спроможності окупувати великі міста з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Аналітики нагадали, що з липня 2022 року, після захоплення Лисичанська в Луганській області, росіяни не змогли взяти під контроль жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч осіб.

При цьому в Інституті зазначили, що Лисичанськ було взято внаслідок повільного і виснажливого наступу, який вичерпав російський наступальний потенціал на сході України влітку 2022 року, а не внаслідок ефективної маневрової операції.

"Відтоді росіяни намагалися захопити навіть менші населені пункти, але безуспішно, попри використання більшої кількості особового складу, особливо на сході та півночі України. Українські офіційні особи також неодноразово висловлювали сумніви в тому, що російські війська здатні провести ефективну наступальну операцію для захоплення міста Суми", - йдеться у звіті ISW.