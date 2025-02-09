За добу армія РФ втратила 1460 солдатів, літак і 11 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та дронова атака РФ

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в районі Часового Яру, але росіяни тиснуть на трьох напрямках.

У Донецькій області українські захисники 28-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25.

Вночі російські терористи знову масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

В Луцьку кілька разів було чутно вибухи через роботу сил ППО.

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