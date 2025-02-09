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За сутки армия РФ потеряла 1460 солдат, самолет и 11 танков, - Генштаб

Фото: за сутки россияне потеряли на фронте много солдат и штурмовик (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 8 на 9 февраля, российская армия потеряла на войне против Украины 1460 солдат, самолет и 127 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 849 320 (+1460) человек ликвидировано;
  • танков - 9992 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 797 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 22 844 (+24) ед;
  • РСЗО - 1273 ед;
  • средства ПВО - 1056 ед;
  • самолетов - 370 (+1) ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 486 (+83) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 529 (+127) ед;
  • специальной техники - 3739 (+1) ед.

Ситуация на фронте и дроновая атака РФ

По данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Часового Яра, но россияне давят на трех направлениях.

В Донецкой области украинские защитники 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25.

Ночью российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Луцке несколько раз были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

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Война в Украине