За сутки армия РФ потеряла 1460 солдат, самолет и 11 танков, - Генштаб

За сутки с 8 на 9 февраля, российская армия потеряла на войне против Украины 1460 солдат, самолет и 127 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:
По данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Часового Яра, но россияне давят на трех направлениях.
В Донецкой области украинские защитники 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25.
Ночью российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Луцке несколько раз были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.
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