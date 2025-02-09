За сутки армия РФ потеряла 1460 солдат, самолет и 11 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и дроновая атака РФ

По данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Часового Яра, но россияне давят на трех направлениях.

В Донецкой области украинские защитники 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25.

Ночью российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Луцке несколько раз были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

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