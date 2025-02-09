ЗСУ просунулися під Часовим Яром, ворог тисне коло Куп'янська, Лимана і Торецька: карти ISW

Сили оборони України мали успіх поблизу Часового Яру, відновивши на цьому напрямку раніше втрачені позиції. Між тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Лиману та Торецька.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оприлюднений 9 лютого звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ зберігають позиції в Черкаській Конопельці (на південний схід від Суджі) в районі "українського плацдарму" в Курській області станом на 8 лютого.

Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають на південний схід від Суджі біля Махнівки, Черкаської Конопельки та Фанасеївки, і що війська РФ начебто проводять зачистку в прилеглих лісах.

Два російські блогери стверджували, що ЗСУ контролюють Черкаську Конопельку та Фанасіївку, але інший "воєнкор" стверджував, що російські та українські сили утримують позиції в Черкаській Конопельці.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що війська РФ зберігають позиції в південній частині Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі).

Російський "воєнкор" розповідав, що путінські війська утримують позиції на АЗС "Лотос" вздовж траси 38K-028 Суджа - Обоянь на південний схід від Суджі.

Інший російський блогер стверджував, що війська РФ начебто відтіснили ЗСУ від опорних пунктів біля н.п. Свердликове (на захід від Суджі).

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

В Сумській обласній військовій адміністрації 7 лютого повідомили, що українські захисники відбили російську диверсійно-розвідувальну групу у складі 13 солдатів та частково відкинули її за міжнародний кордон поблизу н.п.Середина-Буда Сумської області.

Російські загарбники 8 лютого продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися. Війська РФ 7 і 8 лютого наступали поблизу Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, показують, що росіяни просунулися на захід і північний схід від Західного. 7 і 8 лютого російські загарбники наступали в районі Петропавлівки.

Українська бригада повідомила, що російські підрозділи невдало провели механізований штурм розміром у роту поблизу Першотравеневого (на схід від Куп'янська), і що ЗСУ під час штурму знищили 10 броньованих машин противника.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що окупанти не повністю витіснили українські сили з Дворічної (на північ від Куп’янська), і що ворог займає лише деякі райони в північній частині населеного пункту.

Війська РФ 8 лютого продовжували наступ на Боровому напрямку, але не просунулися. Російські окупанти 7 і 8 лютого наступали в районі Загризового, Лозової, Копанок та Новоєгорівки.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" повідомили, що російські загарбники атакували в районі Нової Кругляківки (на північний схід від Борової) із застосуванням 1 танка і 3 БТРів, а воїни ЗСУ знищили ворожу техніку.

Український полк повідомив, що вранці 7 лютого війська РФ здійснили механізований штурм у напрямку Лозової, щонайменше численністю у взвод, і під час штурму українські захисники знищили дві БМП і один танк.

Війська РФ нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри від 7 лютого показують, що окупанти просунулися в північно-західну частину Ямполівки (на північний схід від Лиману) і захопили поля на схід від населеного пункту.

8 лютого Машовець повідомив, що російські окупанти нещодавно захопили Терни (на північний схід від Лиману).

7 і 8 лютого війська РФ вели наступальні дії на північний схід від Лиману в районі Ямполівки та Новолюбівки та в напрямку Нового.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ 8 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. Російські окупанта наступали в районі Білогорівки та Верхньокам'янського 7 і 8 лютого.

В ОСУВ "Хортиця" 8 лютого повідомили, що російські загарбники атакували поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського за підтримки мототехніки та бронетехніки, під час атаки українські захисники знищили 5 БТРів та 11 мотоциклів ворога.

Командир української бригади, який діяв на Сіверському напрямку, повідомив, що російські окупанти використовують танки, БМП, багі, мотоцикли та всюдиходи (квадроцикли) для наступу, коли мерзлий ґрунт забезпечує більш стабільний рельєф, і сприяють меншим атакам піхоти в теплу погоду, коли м’який ґрунт ускладнює рух техніки.

Сили оборони України нещодавно відновили втрачені позиції в напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри від 7 лютого показують, що ЗСУ просунулися вздовж траси Т-0504 Бахмут - Костянтинівка на південь від Часового Яру.

Війська РФ атакували в межах та поблизу Часів Яру, біля Предтечиного та Білої Гори 7 і 8 лютого.

Російський "воєнкор" стверджував, що тривають бої в мікрорайонах Шевченка та Цех №2 на півдні Часового Яру, і що путінські війська зосереджують удари в напрямку траси Т-0504.

8 лютого російський блогер заявив, що війська РФ просунулися на ділянці 3,5 км завширшки та понад 1,5 км у глибину на південь від Часового Яру, та захопили урочища Ступки та Кринички в цьому районі. "Воєнкор" розповідав, що путінські війська продовжують зачищати Новопівнічний мікрорайон (західна частина Часового Яру) та позиції на південь від Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Опубліковані 8 лютого геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися вулицями Кузанва, Молодої Гвардії та Жовтневою в північній частині міста.

7 і 8 лютого російські загарбники продовжували атакувати біля Торецька та на північний схід від Торецька в районі Кримського.

Російський "воєнкор" заявив 8 лютого, що ЗСУ тримають ізольовані оборонні позиції в Торецьку, і що путінські війська можуть витратити кілька тижнів на зачистку міста.

Український офіцер бригади, яка діяла у Торецьку, доповів 8 лютого, що його частини тримаються на своїх позиціях у цьому місті.

8 лютого українські військові повідомили, що ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на околицях Торецька. Українська бригада, яка діяла в цьому районі, повідомила, що ЗСУ також, ймовірно, використовували безпілотники FPV, щоб пошкодити російський вертоліт Мі-8, який намагався евакуювати пілота збитого Су-25.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що для збиття літака військові ЗСУ використовували переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК).

8 лютого війська РФ продовжували наступальні дії на Покровському напрямку. 8 лютого в Генштабі ЗСУ опублікували карту, на якій зазначено, що російські окупанти просунулися на північний схід від Новокалинового та в центральну Баранівку.

Російські загарбники наступали в районах Єлизаветівки, Променя, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, біля Лисівки, Успенівки, Котлиного, Піщаного, Надіївки, Удачного, Новосергіївки та села Запоріжжя 7 і 8 лютого.

Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували біля Удачного, Котлиного та Піщаного. Також російський "воєнкор" розповідав, що ЗСУ утримують позиції в південній частині Котлиного.

Речник бригади Нацгвардії України, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що ворог продовжує атакувати невеликими групами піхоти, та веде менше механізованих ударів через туман.

Офіцер української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, заявив, що кількість російських штурмів на південь від Покровська зменшилася, але бої залишаються інтенсивними. Також офіцер розповів, що окупанти намагаються вийти на трасу Е-50 Покровськ - Павлоград, яка проходить на захід від Покровська.

Війська РФ 8 лютого продовжували наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Російські окупанти наступали в районі Шевченка та Андріївки, біля Костянтинополя, Дачного та Зеленівки 7 і 8 лютого.

Російські блогери стверджували, що ЗСУ зберігають присутність у західній та північно-західній частинах Андріївки.

8 січня російські окупанти продовжували наступати на захід від Великої Новосілки в районі Новополя, але не просунулися.

"Південна вісь"

8 лютого в західній частині Запорізької області тривали позиційні бої, але російські загарбники там не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ начебто безуспішно атакували за підтримки бронетехніки біля Степового та Кам’янського (обидва на північний захід від Роботиного).

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про активність на Херсонському напрямку 8 лютого.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 8 лютого в Генеральному штабі інформували, що з початку доби на фронті відбулося 125 боїв.

Також у військовому командуванні зазначили, що з усієї кількості бойових зіткнень майже половина була лише на Покровському напрямку.