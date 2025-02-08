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Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку

Торецьк, Субота 08 лютого 2025 15:51
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Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку Фото: ЗСУ збили російський Су-25 на Торецькому напрямку (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Telegram.

"Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни від початку повномасштабної війни знищили вже 369 літаків армії РФ. Також ЗСУ збили 331 ворожий гелікоптер.

Бої у Торецьк

Нагадаємо, що протягом останніх місяців у місті Торецьк Донецької області точаться важкі бої. Днями росіяни заявили про нібито захоплення міста, але у ЗСУ спростували цю інформацію.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі РБК-Україна 7 лютого повідомляв, що в Торецьку точаться бої у міській забудові. За його словами, окупанти переважають чисельно українські війська і продовжує так звані "м'ясні штурми".

Аналітичний проєкт DeepState також зазначав, що у Торецьку тривають бойові дії.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що за минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

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