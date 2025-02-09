За добу армія РФ втратила 1460 солдатів, літак і 11 танків, - Генштаб
Фото: за добу росіяни втратили на фронті багато солдатів і штурмовик (Getty Images)
За добу з 8 на 9 лютого, російська армія втратила на війні проти України 1460 солдатів, літак і 127 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 849 320 (+1460) осіб ліквідовано;
- танків - 9992 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 20 797 (+20) од.;
- артилерійських систем - 22 844 (+24) од.;
- РСЗВ - 1273 од.;
- засоби ППО - 1056 од.;
- літаків - 370 (+1) од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 486 (+83) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 36 529 (+127) од.;
- спеціальної техніки - 3739 (+1) од.
Ситуація на фронті та дронова атака РФ
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх в районі Часового Яру, але росіяни тиснуть на трьох напрямках.
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