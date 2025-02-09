За сутки армия РФ потеряла 1460 солдат, самолет и 11 танков, - Генштаб
Фото: за сутки россияне потеряли на фронте много солдат и штурмовик (Getty Images)
За сутки с 8 на 9 февраля, российская армия потеряла на войне против Украины 1460 солдат, самолет и 127 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 849 320 (+1460) человек ликвидировано;
- танков - 9992 (+11) ед;
- боевых бронированных машин - 20 797 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 22 844 (+24) ед;
- РСЗО - 1273 ед;
- средства ПВО - 1056 ед;
- самолетов - 370 (+1) ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 486 (+83) ед;
- крылатых ракет - 3054 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 529 (+127) ед;
- специальной техники - 3739 (+1) ед.
Ситуация на фронте и дроновая атака РФ
По данным американского Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Часового Яра, но россияне давят на трех направлениях.
В Донецкой области украинские защитники 28-й ОМБр сбили российский штурмовик Су-25.
Ночью российские террористы снова масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
В Луцке несколько раз были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.