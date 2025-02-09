За сутки армия РФ потеряла 1460 солдат, самолет и 11 танков, - Генштаб

Фото: за сутки россияне потеряли на фронте много солдат и штурмовик (Getty Images)

За сутки с 8 на 9 февраля, российская армия потеряла на войне против Украины 1460 солдат, самолет и 127 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.