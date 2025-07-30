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Добровольці з Мексики навчаються у ЗСУ керувати дронами в інтересах наркокартелів, - ЗМІ

Середа 30 липня 2025 01:45
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Добровольці з Мексики навчаються у ЗСУ керувати дронами в інтересах наркокартелів, - ЗМІ Ілюстративне фото: український військовий з FPV-дроном (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Окремі добровольці з країн Латинської Америки навчаються керувати FPV-дронами у підрозділах ЗСУ, щоб пізніше використовувати здобуті навички в інтересах міжнародних злочинних угруповань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intelligence Online.

На початку літа Центр національної розвідки Мексики поінформував Службу безпеки України (СБУ) про те, що окремі латиноамериканські добровольці приєдналися до Збройних сил України не з благородних мотивів, а щоб навчитися керувати дронами та використати ці знання в інтересах наркокартелів.

За даними мексиканських спецслужб, окремі іноземці вступили до Міжнародного легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) саме для проходження підготовки з експлуатації бойових БПЛА, зокрема FPV-дронів.

Ця інформація стала підставою для початку спільного розслідування СБУ та ГУР, яке охопило не лише громадян Мексики, а і колумбійців - зокрема бійців спеціалізованого підрозділу Tactical Group Ethos.

Слідство з’ясувало, що частина цих осіб могла навмисно уникнути перевірок, щоб потрапити на тренування з дронової підготовки, а опісля передати здобуті знання транснаціональним злочинним угрупованням.

Таємний мексиканський агент

Як повідомляється у публікації, особливу увагу правоохоронців привернув доброволець із позивним Aguila-7. У березні 2024 року він вступив до Міжнародного легіону, представившись громадянином Сальвадору, і пройшов повний курс підготовки у Львові.

За словами інструкторів, цей боєць демонстрував винятково високий рівень технічної обізнаності. Зокрема, він безпомилково визначав "сліпі зони" тепловізорів і знав методи обходу засобів радіоелектронної боротьби.

Під час слідства з’ясувалося, що Aguila-7, імовірно, мав зв’язки з елітним мексиканським спецпідрозділом GAFE, частина колишніх бійців якого раніше приєдналася до злочинного картелю "Лос-Сетас".

Також було встановлено, що через Міжнародний легіон пройшли щонайменше троє колишніх учасників повстанського угруповання FARC із Колумбії. Вони використали підроблені панамські або венесуельські документ, а їхній переїзд організували пов'язані з наркокартелями структури.

Видання процитувало одного з високопосадовців СБУ, який наголосив, що хоча Україна щиро приймала добровольців, керуючись довірою до їхніх намірів, з часом виявилося, що країна фактично перетворилася на глобальну платформу для поширення тактик застосування FPV-дронів.

За його словами, дехто з іноземців прибуває до України виключно для того, щоб навчитися знищувати цілі за допомогою відносно недорогих безпілотників, а пізніше продає ці вміння тим, хто пропонує найвищу ціну.

Розвиток виробництва дронів в Україні

Нагадаємо, до Коаліції дронів, що надає Україні допомогу в царині безпілотних технологій і систем, входять 20 країн світу. Останніми до ініціативи нещодавно приєдналися Бельгія й Туреччина.

Тим часом на початку липня американська компанія Swift Beat та український уряд підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. Згідно з документом, Україна отримає дрони для знищення ракет.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив про підготовку сотень тисяч дронів-перехоплювачів.

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