Добровольцы из Мексики учаться в ВСУ управлять дронами в интересах наркокартелей, - СМИ
Отдельные добровольцы из стран Латинской Америки учатся управлять FPV-дронами в подразделениях ВСУ, чтобы позже использовать полученные навыки в интересах международных преступных группировок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intelligence Online.
В начале лета Центр национальной разведки Мексики проинформировал Службу безопасности Украины (СБУ) о том, что отдельные латиноамериканские добровольцы присоединились к Вооруженным силам Украины не из благородных побуждений, а чтобы научиться управлять дронами и использовать эти знания в интересах наркокартелей.
По данным мексиканских спецслужб, отдельные иностранцы вступили в Международный легион при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) именно для прохождения подготовки по эксплуатации боевых БПЛА, в частности FPV-дронов.
Эта информация стала основанием для начала совместного расследования СБУ и ГУР, которое охватило не только граждан Мексики, но и колумбийцев - в частности бойцов специализированного подразделения Tactical Group Ethos.
Следствие выяснило, что часть этих лиц могла намеренно избежать проверок, чтобы попасть на тренировки по дроновой подготовке, а после передать полученные знания транснациональным преступным группировкам.
Тайный мексиканский агент
Как сообщается в публикации, особое внимание правоохранителей привлек доброволец с позывным Aguila-7. В марте 2024 года он вступил в Международный легион, представившись гражданином Сальвадора, и прошел полный курс подготовки во Львове.
По словам инструкторов, этот боец демонстрировал исключительно высокий уровень технической осведомленности. В частности, он безошибочно определял "слепые зоны" тепловизоров и знал методы обхода средств радиоэлектронной борьбы.
В ходе следствия выяснилось, что Aguila-7, предположительно, имел связи с элитным мексиканским спецподразделением GAFE, часть бывших бойцов которого ранее присоединилась к преступному картелю "Лос-Сетас".
Также было установлено, что через Международный легион прошли по меньшей мере трое бывших участников повстанческой группировки FARC из Колумбии. Они использовали поддельные панамские или венесуэльские документ, а их переезд организовали связанные с наркокартелями структуры.
Издание процитировало одного из высокопоставленных чиновников СБУ, который отметил, что хотя Украина искренне принимала добровольцев, руководствуясь доверием к их намерениям, со временем оказалось, что страна фактически превратилась в глобальную платформу для распространения тактик применения FPV-дронов.
По его словам, некоторые иностранцы прибывают в Украину исключительно для того, чтобы научиться уничтожать цели с помощью относительно недорогих беспилотников, а позже продают эти умения тем, кто предлагает самую высокую цену.
Развитие производства дронов в Украине
Напомним, в Коалицию дронов, которая оказывает Украине помощь в области беспилотных технологий и систем, входят 20 стран мира. Последними к инициативе недавно присоединились Бельгия и Турция.
Между тем в начале июля американская компания Swift Beat и украинское правительство подписали меморандум о расширении производства беспилотников. Согласно документу, Украина получит дроны для уничтожения ракет.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил о подготовке сотен тысяч дронов-перехватчиков.
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