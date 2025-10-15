У Добропіллі росіяни атакували пожежних: пошкоджено будівлю ДСНС

Російська армія під час удару по місту Добропілля, що у Донецькій області, пошкодила будівлю рятувальників.

За даними ДСНС, ворог пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля.

На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежна техніка залишилася неушкодженою.

"Попри всі загрози та ризики, наші рятувальники залишаються на посту - продовжують нести службу й допомагати людям. Цей обстріл - ще один доказ того, що ворог цинічно б'є навіть по тому, хто щодня рятує життя", - повідомили в ДСНС.

Фото: у Добропіллі росіяни атакували пожежних (t.me/dsns_telegram)

Водночас, у поліції регіону уточнили, що по Добропіллю росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" і РСЗВ "Смерч". Під час обстрілу загинула одна людина. Також було пошкоджено один багатоквартирний і 8 приватних будинків.