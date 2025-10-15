ua en ru
У Добропіллі росіяни атакували пожежних: пошкоджено будівлю ДСНС

Україна, Середа 15 жовтня 2025 11:11
UA EN RU
У Добропіллі росіяни атакували пожежних: пошкоджено будівлю ДСНС Фото: у Добропіллі росіяни атакували пожежних (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія під час удару по місту Добропілля, що у Донецькій області, пошкодила будівлю рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС та поліцію Донецької області.

За даними ДСНС, ворог пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля.

На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежна техніка залишилася неушкодженою.

"Попри всі загрози та ризики, наші рятувальники залишаються на посту - продовжують нести службу й допомагати людям. Цей обстріл - ще один доказ того, що ворог цинічно б'є навіть по тому, хто щодня рятує життя", - повідомили в ДСНС.

Фото: у Добропіллі росіяни атакували пожежних (t.me/dsns_telegram)

Водночас, у поліції регіону уточнили, що по Добропіллю росіяни вдарили бомбою "КАБ-250" і РСЗВ "Смерч". Під час обстрілу загинула одна людина. Також було пошкоджено один багатоквартирний і 8 приватних будинків.

Удари по рятівниках

Раніше ми писали, що росіяни били по рятувальниках в Ніжині 17 вересня - саме в той день в Україні відзначали День рятівника. В результаті атаки 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Ще двоє службовців ДСНС отримали поранення.

Також 17 вересня агресор вдарив по підрозділу надзвичайників на Донеччині - обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, 16 серпня російський дрон атакував ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі - всі вогнеборці залишилися неушкодженими.

Днями російські війська атакували рятувальників у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу постраждала пожежна техніка ДСНС.

