Війська РФ атакували рятувальників на Чернігівщині: фото наслідків удару

Четвер 09 жовтня 2025 12:56
Війська РФ атакували рятувальників на Чернігівщині: фото наслідків удару Фото: війська РФ атакували рятувальників на Чернігівщині (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували рятувальників у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу постраждала пожежна техніка ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Внаслідок повторного російського обстрілу пошкоджена техніка підрозділу ДСНС та пожежної команди у селі Жадове Новгород-Сіверського району", - зазначили рятувальники.

Повідомляється, що напередодні ввечері через падіння російського дрона виникла пожежа в магазині площею близько 120 кв.м. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою розпочали ліквідацію наслідків обстрілу.

Під час проведення робіт ворог завдав повторного удару. На щастя, в той момент працівники ДСНС перебували у безпечному місці.

Удари РФ по Чернігову та області

Впродовж останнього тижня Росія здійснює масовані удари по інфраструктурі Чернігова та області. Особливо складною ситуація стала після атак, що відбулися на початку жовтня.

Основна ціль ворога – Ніжин, Бобровиця, Прилуки. Через обстріли у цих містах були значні перебої з електро та водопостачанням.

За даними "Чернігівобленерго", вчора російські війська вночі вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Без світла залишились понад 4,5 тисячі абонентів.

Також російські війська вчора вночі, 8 жовтня, атакували пожежну частину у Чернігівській області. В результату удару пошкоджена будівля ДСНС.

Через ворожі удари рух поїздів від Ніжина до Києва і навпаки - ускладнено, далекі та приміські маршрути змінено.

