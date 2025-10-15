В Доброполье россияне атаковали пожарных: повреждено здание ГСЧС

Российская армия во время удара по городу Доброполье, что в Донецкой области, повредила здание спасателей.

По данным ГСЧС, враг повредил здание пожарно-спасательной части. Взрывной волной выбиты окна, повреждены двери и потолок. К счастью, личный состав не пострадал, а пожарная техника осталась невредимой. "Несмотря на все угрозы и риски, наши спасатели остаются на посту - продолжают нести службу и помогать людям. Этот обстрел - еще одно доказательство того, что враг цинично бьет даже по тому, кто ежедневно спасает жизни", - сообщили в ГСЧС. Фото: в Доброполье россияне атаковали пожарных (t.me/dsns_telegram) В то же время, в полиции региона уточнили, что по Доброполью россияне ударили бомбой "КАБ-250" и РСЗО "Смерч". Во время обстрела погиб один человек. Также был поврежден один многоквартирный и 8 частных домов.