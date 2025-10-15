ua en ru
В Доброполье россияне атаковали пожарных: повреждено здание ГСЧС

Украина, Среда 15 октября 2025 11:11
В Доброполье россияне атаковали пожарных: повреждено здание ГСЧС Фото: в Доброполье россияне атаковали пожарных (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия во время удара по городу Доброполье, что в Донецкой области, повредила здание спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и полицию Донецкой области.

По данным ГСЧС, враг повредил здание пожарно-спасательной части. Взрывной волной выбиты окна, повреждены двери и потолок.

К счастью, личный состав не пострадал, а пожарная техника осталась невредимой.

"Несмотря на все угрозы и риски, наши спасатели остаются на посту - продолжают нести службу и помогать людям. Этот обстрел - еще одно доказательство того, что враг цинично бьет даже по тому, кто ежедневно спасает жизни", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в Доброполье россияне атаковали пожарных (t.me/dsns_telegram)

В то же время, в полиции региона уточнили, что по Доброполью россияне ударили бомбой "КАБ-250" и РСЗО "Смерч". Во время обстрела погиб один человек. Также был поврежден один многоквартирный и 8 частных домов.

Удары по спасателям

Ранее мы писали, что россияне били по спасателям в Нежине 17 сентября - именно в тот день в Украине отмечали День спасателя. В результате атаки 45-летний чрезвычайник погиб от полученных травм. Еще двое служащих ГСЧС получили ранения.

Также 17 сентября агрессор ударил по подразделению чрезвычайников в Донецкой области - обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, 16 августа российский дрон атаковал ГСЧС во время тушения пожара в Запорожье- все пожарные остались невредимыми.

На днях российские войска атаковали спасателей в Черниговской области. В результате обстрела пострадала пожарная техника ГСЧС.

