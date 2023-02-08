До поразки Путіна. Сунак обіцяє Україні підтримку до цьогорічної перемоги
Велика Британія підтримуватиме Україну доти, доки не буде забезпечена поразка "агресії" президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Лондона, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Сунак пообіцяв, що Велика Британія підтримуватиме Україну до кінця. Також він погодився, що Лондон є провідним європейським союзником України в НАТО.
Як пише The Telegraph, Сунак також зазначив, що Британія підтримує Україну, щоб забезпечити її перемогу у війні вже цього року.
"Агресія Володимира Путіна жодним чином не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України", - сказав британський прем'єр.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії. У ході візиту він зустрінеться з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступить у парламенті країни-партнера.
Все, що відомо про поїздку глави держави до Великої Британії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.