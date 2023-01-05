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Число українських переселенців у Європі наближається до 8 млн осіб, - ООН

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Четвер 05 січня 2023 07:18
Число українських переселенців у Європі наближається до 8 млн осіб, - ООН Фото: в ООН назвали кількість українських переселенців у Європі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

В УВКБ заявили, що лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн. біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни:

  • Польща (1 553 707 осіб),
  • Німеччина (1021667 осіб),
  • Чехія (476 025 осіб),
  • Італія (173231 осіб),
  • Іспанія (164 705 осіб),
  • Британія (152 200 осіб),
  • Болгарія (148 451 осіб),
  • Франція (118994 осіб),
  • Румунія (106 786 осіб),
  • Словаччина (105 205 осіб),

Раніше ми писали, що Єврокомісіявиділила ще 100 мільйонів євро допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України.

Перед цим Європейська комісія представила новий онлайн-інструмент, який допоможе українцям знайти роботу у країнах Євросоюзу .

Також ми писали, що Німеччина виділила 199 млн. євро на фінансування програм допомоги переселенцям в результаті вторгнення Росії.

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