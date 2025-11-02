Добре себе демонструють: Зеленський оцінив удари українськими ракетами по Росії

Зазначимо, ще 31 жовтня Зеленський повідомив, що Збройні сили України найближчим часом готують нові далекобійні удари по пріоритетних цілях на території Російської Федерації.

Також, за словами Зеленського, Україна вже дев'ять разів застосовувала для ударів ракету "Фламінго" - наразі це найкраща українська крилата ракета. З випуском ракет була проблема, але держзамовлення все ж буде виконано. Зеленський запевнив, що держава знайшла власні ресурси, щоб проплатити партію "Фламінго". Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.

Тим часом в ніч на 31 жовтня українські Військово-морські сили вдарили модернізованими ракетами "Нептун" по Росії. Під удар потрапили Орловська та Брянська області РФ. У першій було уражено Орловську ТЕЦ, в другій - знищено підстанцію "Новобрянська", яка має велике значення для електропостачання у прикордонні РФ.