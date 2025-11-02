Хорошо себя демонстрируют: Зеленский оценил удары украинскими ракетами по России

Отметим, еще 31 октября Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории Российской Федерации.

Также, по словам Зеленского, Украина уже девять раз применяла для ударов ракету "Фламинго" - сейчас это лучшая украинская крылатая ракета. С выпуском ракет была проблема, но госзаказ все же будет выполнен. Зеленский заверил, что государство нашло собственные ресурсы, чтобы проплатить партию "Фламинго". Поэтому Украина будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.

Между тем в ночь на 31 октября украинские Военно-морские силы ударили модернизированными ракетами "Нептун" по России. Под удар попали Орловская и Брянская области РФ. В первой была поражена Орловская ТЭЦ, во второй - уничтожена подстанция "Новобрянская", которая имеет большое значение для электроснабжения в приграничье РФ.