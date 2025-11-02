ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Добре себе демонструють: Зеленський оцінив удари українськими ракетами по Росії

Україна, Неділя 02 листопада 2025 20:25
UA EN RU
Добре себе демонструють: Зеленський оцінив удари українськими ракетами по Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети добре показали себе під час ударів по об'єктах у Росії та подякував виробникам зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

Зеленський заявив, що дякує Силам оборони України, Службі безпеки (СБУ) та розвідникам за "далекобійні санкції" проти російського режиму. Географія ударів збільшується з кожним днем.

"Географія санкцій збільшується, втрати російської воєнної машини також збільшуються. Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети - добре себе демонструють. Я дякую нашим виробникам", - зазначив президент.

Зазначимо, ще 31 жовтня Зеленський повідомив, що Збройні сили України найближчим часом готують нові далекобійні удари по пріоритетних цілях на території Російської Федерації.

Також, за словами Зеленського, Україна вже дев'ять разів застосовувала для ударів ракету "Фламінго" - наразі це найкраща українська крилата ракета. З випуском ракет була проблема, але держзамовлення все ж буде виконано. Зеленський запевнив, що держава знайшла власні ресурси, щоб проплатити партію "Фламінго". Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.

Тим часом в ніч на 31 жовтня українські Військово-морські сили вдарили модернізованими ракетами "Нептун" по Росії. Під удар потрапили Орловська та Брянська області РФ. У першій було уражено Орловську ТЕЦ, в другій - знищено підстанцію "Новобрянська", яка має велике значення для електропостачання у прикордонні РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Ракети
Новини
Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта
Зеленський про операцію в Покровську: є результати у знищенні окупанта
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН