Добре себе демонструють: Зеленський оцінив удари українськими ракетами по Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети добре показали себе під час ударів по об'єктах у Росії та подякував виробникам зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

"Географія санкцій збільшується, втрати російської воєнної машини також збільшуються. Причому застосовуємо все частіше не тільки українські дрони, але й наші ракети - добре себе демонструють . Я дякую нашим виробникам", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що дякує Силам оборони України, Службі безпеки (СБУ) та розвідникам за "далекобійні санкції" проти російського режиму. Географія ударів збільшується з кожним днем.

Зазначимо, ще 31 жовтня Зеленський повідомив, що Збройні сили України найближчим часом готують нові далекобійні удари по пріоритетних цілях на території Російської Федерації.

Також, за словами Зеленського, Україна вже дев'ять разів застосовувала для ударів ракету "Фламінго" - наразі це найкраща українська крилата ракета. З випуском ракет була проблема, але держзамовлення все ж буде виконано. Зеленський запевнив, що держава знайшла власні ресурси, щоб проплатити партію "Фламінго". Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують.

Тим часом в ніч на 31 жовтня українські Військово-морські сили вдарили модернізованими ракетами "Нептун" по Росії. Під удар потрапили Орловська та Брянська області РФ. У першій було уражено Орловську ТЕЦ, в другій - знищено підстанцію "Новобрянська", яка має велике значення для електропостачання у прикордонні РФ.