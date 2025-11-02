ua en ru
Хорошо себя демонстрируют: Зеленский оценил удары украинскими ракетами по России

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 20:25
UA EN RU
Хорошо себя демонстрируют: Зеленский оценил удары украинскими ракетами по России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские ракеты хорошо показали себя во время ударов по объектам в России и поблагодарил производителей оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский заявил, что благодарит Силы обороны Украины, Службу безопасности (СБУ) и разведчиков за "дальнобойные санкции" против российского режима. География ударов увеличивается с каждым днем.

"География санкций увеличивается, потери российской военной машины также увеличиваются. Причем применяем все чаще не только украинские дроны, но и наши ракеты - хорошо себя демонстрируют. Я благодарю наших производителей", - отметил президент.

Отметим, еще 31 октября Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории Российской Федерации.

Также, по словам Зеленского, Украина уже девять раз применяла для ударов ракету "Фламинго" - сейчас это лучшая украинская крылатая ракета. С выпуском ракет была проблема, но госзаказ все же будет выполнен. Зеленский заверил, что государство нашло собственные ресурсы, чтобы проплатить партию "Фламинго". Поэтому Украина будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.

Между тем в ночь на 31 октября украинские Военно-морские силы ударили модернизированными ракетами "Нептун" по России. Под удар попали Орловская и Брянская области РФ. В первой была поражена Орловская ТЭЦ, во второй - уничтожена подстанция "Новобрянская", которая имеет большое значение для электроснабжения в приграничье РФ.

