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Сурков гарантировал главарю "ДНР" Пушилину личное покровительство, - Грицак

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 16:01
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)

Грицак отметил, что РФ полностью контролирует "избирательный процесс" на оккупированном Донбассе

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что помощник президента России Владислав Сурков гарантировал главарю "ДНР" Денису Пушилину личное покровительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, Грицак в ходе брифинга отметил, что РФ полностью контролирует "избирательный процесс" на оккупированном Донбассе. В частности, по оперативным данным СБУ, администрация президента РФ поставила задачу, согласно которой Пушилин ("ДНР") должен гарантированно получить 55% голосов, а Леонид Пасечник ("ЛНР") - 63%. Кроме того, по замыслу РФ, явка на "выборах" составит 70%.

"Кандидаты подобраны Кремлем по принципу марионетки без "крови на руках", - сказал Грицак, добавив, что это должно легитимизировать вновь избранных "руководителей" перед мировым сообществом.

"Служба имеет оперативные данные, что именно с таким планом помощник президента РФ Владислав Сурков ознакомил Дениса Пушилина во время их встречи в начале октября этого года в Москве. Сурков гарантировал увеличение финансовой поддержки, свое личное покровительство, направив в ОРДЛО группу специальных политтехнологов", - сообщили в СБУ.

Отметим, "выборы" на оккупированном Донбассе запланированы на 11 ноября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Грицака, РФ уже определилась с главарями на оккупированной территории Донбасса.

Добавим, по данным украинской разведки, "паспорта" псевдореспублик накануне "выборов" на Донбассе выдают по упрощенной процедуре.

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Новости Украины Владислав СурковСлужба безопасности УкраиныДонбассДНР
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