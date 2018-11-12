У "ДНР" заявили про перемогу Пушиліна на "виборах"

Фото: Денис Пушилін (facebook.com Денис Пушилин)

Новообраний ватажок "ДНР" отримав 60,85% голосів

"Центральна виборча комісія" так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") повідомила про перемогу Дениса Пушиліна на "виборах". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За даними "ЦВК" псевдореспубліки, новообраний ватажок "ДНР" отримав 60,85% голосів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за результатом "виборів" в "Луганській народній республіці", ватажком "ЛНР" став Леонід Пасічник, який набрав 68,3% голосів.

Відзначимо, "вибори" на окупованому Донбасі відбулися вчора, 11 листопада.

За словами президента України Петра Порошенка, ні одна цивілізована країна світу ніколи не визнає так звані "выборы" на окупованому Донбасі, які в неділю, 11 листопада організувала Росія.

Додамо, раніше повідомлялося, що за даними Служби безпеки України, помічник президента Росії Владислав Сурков гарантував Пушиліну особисте покровительство.

Крім того, за інформацією СБУ, адміністрація президента РФ поставила завдання, згідно з яким Пушилін ("ДНР") мав гарантовано отримати 55% голосів, а Леонід Пасічник ("ЛНР") - 63%.