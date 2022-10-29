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У "ДНР" заявили про обмін полоненими за формулою 50 на 50

Ілюстративне фото: у "ДНР" заявили про обмін полоненими за формулою 50 на 50 (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 29 жовтня, можливо, відбувається обмін військовополоненими за формулою 50 на 50. Так, Україна може повернути своїх захисників в обмін на російських окупантів та бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу ДНР" Дениса Пушиліна.

"Сьогодні відбувається черговий обмін із Києвом за формулою 50 на 50", - написав він.

Пришилін зазначив, що з російського полону повертають переважно війців ЗСУ.

При цьому Росія може повернути 50 окупантів, у тому числі семерих людей з так званої ДНР і двох - з ЛНР.

Нагадаємо, 13 жовтня ході обміну полоненими вдалося звільнити 20 захисників України.

Загалом із російського полону вже повернуто 978 осіб, серед них - 99 цивільних.

При цьому обмін "усіх на всіх" поки не влаштовує Росію, але українська влада працює над цим питанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяДНРОбмін полоненими