У "ДНР" заявили про обмін полоненими за формулою 50 на 50

Сьогодні, 29 жовтня, можливо, відбувається обмін військовополоненими за формулою 50 на 50. Так, Україна може повернути своїх захисників в обмін на російських окупантів та бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "главу ДНР" Дениса Пушиліна .

При цьому Росія може повернути 50 окупантів, у тому числі семерих людей з так званої ДНР і двох - з ЛНР.

"Сьогодні відбувається черговий обмін із Києвом за формулою 50 на 50", - написав він.

Нагадаємо, 13 жовтня ході обміну полоненими вдалося звільнити 20 захисників України.

Загалом із російського полону вже повернуто 978 осіб, серед них - 99 цивільних.

При цьому обмін "усіх на всіх" поки не влаштовує Росію, але українська влада працює над цим питанням.

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