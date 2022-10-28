Чи можливий великий обмін "всіх на всіх" з РФ: відповідь омбудсмена
Великий обмін "усіх на всіх" поки не влаштовує Росію, але українська влада працює над цим питанням.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Українська влада дійсно пропонує Росії великий обмін – усіх на всіх. Це не влаштовує поки що РФ. Але ми над цим працюємо. Чи часто змінюються плани? Це вже – деталі. А їх я сказати не можу, щоб просто не завадити обмінам. Єдине, що можу сказати, що це дуже важко, тому що змінюються підходи та умови (з боку росіян – ред.), щось відбувається для того, щоб нам точно не полегшити роботу", – зазначив Лубинець.
За його словами, обміни є складною процедурою. Але попри всю складність, вони відбуваються. Україна буде задоволена обмінами лише тоді, коли вдасться повернути всіх українців, які перебувають у полоні.
Раніше ми писали, що у понеділок, 17 жовтня, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому з полону повернулося 108 жінок.
Також ми писали, що під час обміну полоненими вперше зустрілися омбудсмени України та Росії. У ході зустрічі йшлося про необхідність активізувати обмін військовополоненими та звільнення цивільних заручників.
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