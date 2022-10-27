В Міноборони розповіли, скільки українців вже звільнено з полону з 24 лютого
Починаючи з 24 лютого, з російського полону вже повернуто 978 осіб, серед них - 99 цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр у Telegram.
"Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно, - розповіла вона. - Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку, щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому!"
Маляр додала, що з початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів.
Вона також звернулась до родичів полонених та зниклих безвісти з проханням: усіх питань звертатись лише до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.
Адреса приймальні - Київ, вулиця Спаська 37.
- +38 (095) 412 74 24
- + 38 (044) 425 12 09
там здійснюється прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де можна отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.
Як повідомлялося, 26 жовтня Україна повернула з полону 10 військових. Також було передано тіло американського добровольця, який воював за Україну.
17 жовтня також вперше пройшов "жіночий" обмін полоненими між Україною та Росією. Сторони обміняли по 110 своїх жінок-полонених.
Також, зокрема, 21 вересня Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову" у рамках обміну полоненими з Росією. При цьому Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.