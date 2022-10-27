ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Міноборони розповіли, скільки українців вже звільнено з полону з 24 лютого

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 жовтня 2022 16:11
В Міноборони розповіли, скільки українців вже звільнено з полону з 24 лютого Фото: з 24 жовтня з російського полону звільнено 978 українців (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи з 24 лютого, з російського полону вже повернуто 978 осіб, серед них - 99 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр у Telegram.

"Останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими. Наша держава дбає про кожного, «не голосно», бо так потрібно, - розповіла вона. - Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку, щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому!"

Маляр додала, що з початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів.

Вона також звернулась до родичів полонених та зниклих безвісти з проханням: усіх питань звертатись лише до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

Адреса приймальні - Київ, вулиця Спаська 37.

  • +38 (095) 412 74 24
  • + 38 (044) 425 12 09

там здійснюється прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де можна отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.

Як повідомлялося, 26 жовтня Україна повернула з полону 10 військових. Також було передано тіло американського добровольця, який воював за Україну.

17 жовтня також вперше пройшов "жіночий" обмін полоненими між Україною та Росією. Сторони обміняли по 110 своїх жінок-полонених.

Також, зокрема, 21 вересня Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову" у рамках обміну полоненими з Росією. При цьому Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Обмін полоненими Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів