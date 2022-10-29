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Боевики "ДНР" заявили об обмене пленными по формуле 50 на 50

Иллюстративное фото: боевики "ДНР" заявили об обмене пленными по формуле 50 на 50 (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 29 октября, возможно, происходит обмен военнопленными по формуле 50 на 50. Так, Украина может вернуть своих защитников в обмен на российских оккупантов и боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу ДНР" Дениса Пушилина.

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50", - написал он.

Пушилин отметил, что из российского плена возвращают в основном бойцов ВСУ.

При этом Россия може вернуть 50 оккупантов, в том числе семь человек из так называемой "ДНР" и двоих - из "ЛНР".

Напомним, 13 октября в ходе обмена пленными удалось освободить 20 защитников Украины.

Всего из российского плена уже возвращено 978 человек, среди них - 99 гражданских.

При этом обмен "всех на всех" пока не устраивает Россию, но украинские власти работают над этим вопросом.

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Российская ФедерацияДНРОбмен пленными