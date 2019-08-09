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В "ДНР" заявили о готовности провести обмен пленными

Новости » Политика    09.08.2019 - 15:45
В "ДНР" заявили о готовности провести обмен пленными
Иллюстративное фото (facebook.com)

В "ДНР" готовы передать Киеву 50 удерживаемых лиц

В "ДНР" заявили о готовности провести обмен пленными с Украиной по формуле "102 на 50". Об этом заявила уполномоченный по правам человека в "ДНР" Дарья Морозова, сообщают росСМИ.

Морозова подчеркнула, что в "ДНР" готовы передать Киеву 50 удерживаемых лиц.

"Донецк полностью готов к проведению второго этапа обмена", - сказала она.

Напомним, специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной.

Кроме этого, заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитические советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.

РБК-Украина писало, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 украинских граждан, находящихся в российских СИЗО.

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никакого продвижения по вопросу обмена пленных между Москвой и Киевом. Он заявил, что после обмена нотами между МИД Украины и РФ больше общения не было.

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