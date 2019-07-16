Обмен пленными может состояться в течение месяца, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными

Внешнеполитические советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, во время встречи советников, которая состоялась в Париже 12 июля, обсуждалась возможность форматов обмена 10 на 10 или 15 на 15. Он добавил, что главной задачей является разблокирование процесса обмена всех на всех.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15, в принципе мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача - обменять, получить наших людей назад и разблокировать этот процесс обмена всех на всех, о котором мы говорим и который до сих пор был заблокирован ", - заявил Пристайко.

Брифінг Вадима Пристайка за підсумками зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки" YouTube: https://youtu.be/uruPHrHX8qo Опубліковано 5 канал Вівторок, 16 липня 2019 р.

Напомним, в пятницу, 12 июля, в Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Франции, Германии, Украины и России. По данным немецкой стороны, во время встречи обсуждался вопрос урегулирования ситуация на Донбассе, в частности возвращение к выполнению минских соглашений.

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никакого продвижения по вопросу обмена пленных между Москвой и Киевом. Он заявил, что после обмена нотами между МИД Украины и РФ больше общения не было.