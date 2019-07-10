ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Путина не видят продвижения по обмену пленных Украины и РФ

Новости » Политика    10.07.2019 - 13:03
У Путина не видят продвижения по обмену пленных Украины и РФ
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Песков заявил, что после обмена нотами, между МИД Украины и РФ больше общения не было

Никакого продвижения по вопросу обмена пленных между Россией и Украиной нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По словам Пескова, пока не ведутся переговоры "на иных уровнях в целом по ситуации с удерживаемыми лицами". Песков заявил, что после обмена нотами, между МИД Украины и РФ больше общения не было.

"Эта тема затрагивается на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал он.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня в комментарии телеканалу ATR заявил, что президент РФ Владимир Путин вернет захваченных украинских моряков в ближайшее время.

"Я уверен, что их (украинских моряков, - ред.) освободят, причем в ближайшее время", - указал он.

Тем временем, российское ФСБ предъявила обвинение всем 24 украинским морякам в окончательной редакции. Предварительная дата судебных заседаний по продлению меры пресечения - 17 июля. Моряки в РФ уже больше полгода.

РБК-Украина писало, что Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Зеленский предложил Путину новый формат переговоров Хомчак обвинил Путина во лжи из-за заявлений по морякам
Новости Украины обмен пленнымиВладимир Путин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь