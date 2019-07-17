Волкер ожидает, что Москва согласится на обмен пленными

Фото: Курт Волкер (turchynov.com)

Волкер считает это важным шагом для укрепления доверия

Специальный представитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Волкер отметил, что это могло бы стать результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на этот обмен заключенными. Это было бы важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями. Если это произойдет, то это будет результатом непосредственного взаимодействия президентов Зеленского и Путина", - написал Волкер.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитические советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.

РБК-Украина писало, что уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 украинских граждан, находящихся в российских СИЗО.