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У "ДНР" готові передати Києву 50 утримуваних осіб

У "ДНР" заявили про готовність провести обмін полоненими з Україною за формулою "102 на 50". Про це заявила уповноважений з прав людини в "ДНР" Дарина Морозова, повідомляють росЗМІ.

Морозова підкреслила, що в "ДНР" готові передати Києву 50 утримуваних осіб.

"Донецьк повністю готовий до проведення другого етапу обміну", - сказала вона.

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань українських переговорів Курт Волкер висловив надію, що Росія погодиться на обмін полоненими з Україною.

Крім цього, заступник голови Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими протягом місяця.

РБК-Україна писало, що уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова передала російському омбудсмену Тетяні Москальковой список з 150 українських громадян, які перебувають у російських СІЗО.

Зазначимо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не бачать ніякого просування по питанню обміну полонених між Москвою і Києвом. Він заявив, що після обміну нотами між МЗС України та РФ більше спілкування не було.