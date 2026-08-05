Днестровское водохранилище критически мелеет: для десятков предприятий ввели ограничения
Из-за резкого снижения уровня воды часть Днестровского водохранилища начала напоминать природное русло реки, а для десятков водопользователей было введено ограничение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.
Главное:
- Критическое маловодие: Из-за нехватки осадков и жары уровень воды в Днестровском водохранилище существенно упал - на отдельных участках оно уже потеряло свои признаки и напоминает природное русло реки.
- Ограничения для потребителей Госводагентство уже ограничило право на специальное водопользование для 92 предприятий и организаций в бассейне Днестра.
- Воздействие на водоснабжение: Снижение уровня воды ощутили на Хотинском водозаборе в Черновицкой области, где пришлось срочно адаптировать систему, чтобы сохранить бесперебойную подачу воды жителям.
- Пессимистический прогноз: По данным Укргидрометцентра, жара в августе будет удерживаться, а количество осадков будет ниже нормы, что может еще больше усугубить водохозяйственную ситуацию.
- Масштаб проблемы: Дефицит водных ресурсов фиксируют и в Европе - в частности, рекордно низкие уровни воды наблюдаются на Дунае.
Маловодие на Днестровском водохранилище
4 августа представители Украины и Молдовы посетили Днестровское водохранилище и Хотинский водозабор в Черновицкой области.
Из-за нехватки воды уровень в Днестровском водохранилище существенно снизился. На отдельных участках оно уже утратило характерные признаки водохранилища и все больше напоминает природное русло реки.
Последствия ощутил и Хотинский водозабор. Предприятию пришлось адаптировать систему водозабора, чтобы сохранить бесперебойное централизованное водоснабжение жителей общины.
Ограничение использования воды
Из-за дефицита водных ресурсов Государственное агентство водных ресурсов в июле ограничило право на специальное водопользование для 92 водопользователей в бассейне Днестра.
По данным министерства, по состоянию на 4 августа расход воды в створе города Залещики составил всего 38,8 м³/с.
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что в течение августа сохранится жаркая погода, а количество осадков будет ниже климатической нормы. В министерстве предупреждают, что это может привести к дальнейшему ухудшению водохозяйственной ситуации.
В министерстве также напомнили, что проблема дефицита водных ресурсов этим летом касается не только Украины. Рекордно низкие уровни воды фиксируются и на Дунае, что влияет на водоснабжение и работу отдельных отраслей экономики в европейских странах.
Ранее РБК-Украина рассказывало о проблеме маловодия в Украине и ее последствиях для рек и окружающей среды. Эксперт Укргидрометцентра объяснила, почему реки все чаще мелеют, как на это влияют слабый весенний паводок, вырубка лесов и застройка берегов, а также рассказала о рисках паводков и селевых потоков в Карпатах во время сильных ливней.
Также мы рассказывали, в каких регионах больше всего рисков пересыхания рек.