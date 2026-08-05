Днестровское водохранилище критически мелеет: для десятков предприятий ввели ограничения

Из-за резкого снижения уровня воды часть Днестровского водохранилища начала напоминать природное русло реки, а для десятков водопользователей было введено ограничение.

Главное: Критическое маловодие: Из-за нехватки осадков и жары уровень воды в Днестровском водохранилище существенно упал - на отдельных участках оно уже потеряло свои признаки и напоминает природное русло реки.

Из-за нехватки осадков и жары уровень воды в Днестровском водохранилище существенно упал - на отдельных участках оно уже потеряло свои признаки и напоминает природное русло реки. Ограничения для потребителей Госводагентство уже ограничило право на специальное водопользование для 92 предприятий и организаций в бассейне Днестра.

Госводагентство уже ограничило право на специальное водопользование для 92 предприятий и организаций в бассейне Днестра. Воздействие на водоснабжение: Снижение уровня воды ощутили на Хотинском водозаборе в Черновицкой области, где пришлось срочно адаптировать систему, чтобы сохранить бесперебойную подачу воды жителям.

Снижение уровня воды ощутили на Хотинском водозаборе в Черновицкой области, где пришлось срочно адаптировать систему, чтобы сохранить бесперебойную подачу воды жителям. Пессимистический прогноз: По данным Укргидрометцентра, жара в августе будет удерживаться, а количество осадков будет ниже нормы, что может еще больше усугубить водохозяйственную ситуацию.

По данным Укргидрометцентра, жара в августе будет удерживаться, а количество осадков будет ниже нормы, что может еще больше усугубить водохозяйственную ситуацию. Масштаб проблемы: Дефицит водных ресурсов фиксируют и в Европе - в частности, рекордно низкие уровни воды наблюдаются на Дунае.

Маловодие на Днестровском водохранилище

4 августа представители Украины и Молдовы посетили Днестровское водохранилище и Хотинский водозабор в Черновицкой области.

Из-за нехватки воды уровень в Днестровском водохранилище существенно снизился. На отдельных участках оно уже утратило характерные признаки водохранилища и все больше напоминает природное русло реки.

Последствия ощутил и Хотинский водозабор. Предприятию пришлось адаптировать систему водозабора, чтобы сохранить бесперебойное централизованное водоснабжение жителей общины.

Ограничение использования воды

Из-за дефицита водных ресурсов Государственное агентство водных ресурсов в июле ограничило право на специальное водопользование для 92 водопользователей в бассейне Днестра.

По данным министерства, по состоянию на 4 августа расход воды в створе города Залещики составил всего 38,8 м³/с.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что в течение августа сохранится жаркая погода, а количество осадков будет ниже климатической нормы. В министерстве предупреждают, что это может привести к дальнейшему ухудшению водохозяйственной ситуации.

В министерстве также напомнили, что проблема дефицита водных ресурсов этим летом касается не только Украины. Рекордно низкие уровни воды фиксируются и на Дунае, что влияет на водоснабжение и работу отдельных отраслей экономики в европейских странах.