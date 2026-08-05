ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Днестровское водохранилище критически мелеет: для десятков предприятий ввели ограничения

20:37 05.08.2026 Ср
3 мин
Из-за жары в августе ситуация может ухудшиться
aimg Татьяна Веремеева
Днестровское водохранилище критически мелеет: для десятков предприятий ввели ограничения Фото: Маловодье на Днестровском водохранилище (Министерство экономики и окружающей среды Украины)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Из-за резкого снижения уровня воды часть Днестровского водохранилища начала напоминать природное русло реки, а для десятков водопользователей было введено ограничение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Главное:

  • Критическое маловодие: Из-за нехватки осадков и жары уровень воды в Днестровском водохранилище существенно упал - на отдельных участках оно уже потеряло свои признаки и напоминает природное русло реки.
  • Ограничения для потребителей Госводагентство уже ограничило право на специальное водопользование для 92 предприятий и организаций в бассейне Днестра.
  • Воздействие на водоснабжение: Снижение уровня воды ощутили на Хотинском водозаборе в Черновицкой области, где пришлось срочно адаптировать систему, чтобы сохранить бесперебойную подачу воды жителям.
  • Пессимистический прогноз: По данным Укргидрометцентра, жара в августе будет удерживаться, а количество осадков будет ниже нормы, что может еще больше усугубить водохозяйственную ситуацию.
  • Масштаб проблемы: Дефицит водных ресурсов фиксируют и в Европе - в частности, рекордно низкие уровни воды наблюдаются на Дунае.

Маловодие на Днестровском водохранилище

4 августа представители Украины и Молдовы посетили Днестровское водохранилище и Хотинский водозабор в Черновицкой области.

Из-за нехватки воды уровень в Днестровском водохранилище существенно снизился. На отдельных участках оно уже утратило характерные признаки водохранилища и все больше напоминает природное русло реки.

Последствия ощутил и Хотинский водозабор. Предприятию пришлось адаптировать систему водозабора, чтобы сохранить бесперебойное централизованное водоснабжение жителей общины.

Ограничение использования воды

Из-за дефицита водных ресурсов Государственное агентство водных ресурсов в июле ограничило право на специальное водопользование для 92 водопользователей в бассейне Днестра.

По данным министерства, по состоянию на 4 августа расход воды в створе города Залещики составил всего 38,8 м³/с.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что в течение августа сохранится жаркая погода, а количество осадков будет ниже климатической нормы. В министерстве предупреждают, что это может привести к дальнейшему ухудшению водохозяйственной ситуации.

В министерстве также напомнили, что проблема дефицита водных ресурсов этим летом касается не только Украины. Рекордно низкие уровни воды фиксируются и на Дунае, что влияет на водоснабжение и работу отдельных отраслей экономики в европейских странах.

Ранее РБК-Украина рассказывало о проблеме маловодия в Украине и ее последствиях для рек и окружающей среды. Эксперт Укргидрометцентра объяснила, почему реки все чаще мелеют, как на это влияют слабый весенний паводок, вырубка лесов и застройка берегов, а также рассказала о рисках паводков и селевых потоков в Карпатах во время сильных ливней.

Также мы рассказывали, в каких регионах больше всего рисков пересыхания рек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днестр Водоёмы
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть