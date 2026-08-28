Дністер встановив історичний антирекорд: що відбувається на річці й у чому небезпека

Ситуація з рівнем води в деяких річках Західної України наближається до критичної. Новий антирекорд нещодавно зафіксували на Дністрі на території Тернопільської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Чернівецького обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
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Українцям нагадали, що на Дністрі спостерігається складна гідрологічна ситуація.
З огляду на це, 27 серпня 2026 року спеціалісти Тернопільського та Чернівецького обласних центрів з гідрометеорології провели спільні вимірювання витрат води на річці в районі міста Заліщики Тернопільської області.
Уточнюється, що для цього використовували:
За результатами деталізованих вимірювань, експерти отримали значення витрати води річки Дністер - 23,7 м3/с.
"Отримані значення витрати води у річці Дністер в районі міста Заліщики є найменшими для відкритого русла річки за весь період спостережень", - наголосили в обласному центрі з гідрометеорології.
Попередження про стихійні гідрологічні явища на рiчках басейну Дністра прес-служба Чернівецького обласного центру з гідрометеорології опублікувала ще раніше.
Йдеться про те, що до 31 серпня там утримається подальше зниження рівнів води - до своїх найменших значень за багаторічний період спостережень.
Місцями - навіть нижче за них.
При цьому, продовжиться "зменшення водності річок до критеріїв маловоддя", а на окремих ділянках малих річок - "до відсутності стоку".
"Що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. Коричневий рівень небезпеки", - підсумували в облцентрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках України показники водності на тлі слабкого весняного водопілля та подальших погодних умов були критичними вже в липні.
Крім того, ми пояснювали, в яких областях через подальше зниження рівнів води оголосили ІІІ рівень небезпеки наприкінці серпня та які водосховища б'ють антирекорди (де води вже бракує людям).
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