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Дністер встановив історичний антирекорд: що відбувається на річці й у чому небезпека

14:46 28.08.2026 Пт
3 хв
Експерти вже оголосили найвищий рівень небезпеки - коричневий
aimg Ірина Костенко
На Дністрі зафіксували історичний антирекорд (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Ситуація з рівнем води в деяких річках Західної України наближається до критичної. Новий антирекорд нещодавно зафіксували на Дністрі на території Тернопільської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Чернівецького обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Головне:

  • Вимірювання на Дністрі: через складну гідрологічну ситуацію на річці фахівці Тернопільського та Чернівецького гідрометцентрів провели спеціальні вимірювання витрат води.
  • Новий антирекорд: біля міста Заліщики Тернопільської області зафіксували найменші витрати води в Дністрі за всю історію спостережень - 23,7 кубометра за секунду.
  • Невтішний прогноз: до 31 серпня на рiчках басейну Дністра утримається подальше зниження рівнів води, що може призвести до маловоддя, пересихання малих річок та проблем із водопостачанням у регіоні (оголошено третій - коричневий рівень небезпеки).

Які вимірювання провели на Дністрі

Українцям нагадали, що на Дністрі спостерігається складна гідрологічна ситуація.

З огляду на це, 27 серпня 2026 року спеціалісти Тернопільського та Чернівецького обласних центрів з гідрометеорології провели спільні вимірювання витрат води на річці в районі міста Заліщики Тернопільської області.

На Дністрі в районі м. Заліщики провели вимірювання витрат води (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Уточнюється, що для цього використовували:

  • гідрометричні млинки (найбільш поширені прилади для вимірювання швидкостей течії води);
  • допплерівський вимірювач швидкості течії Seba RiverRay.

Фахівці обласних центрів з гідрометеорології під час роботи (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Що показали результати вимірювань

За результатами деталізованих вимірювань, експерти отримали значення витрати води річки Дністер - 23,7 м3/с.

"Отримані значення витрати води у річці Дністер в районі міста Заліщики є найменшими для відкритого русла річки за весь період спостережень", - наголосили в обласному центрі з гідрометеорології.

Результати, отримані завдяки деталізованим вимірюванням (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Попередження спеціалістів

Попередження про стихійні гідрологічні явища на рiчках басейну Дністра прес-служба Чернівецького обласного центру з гідрометеорології опублікувала ще раніше.

Йдеться про те, що до 31 серпня там утримається подальше зниження рівнів води - до своїх найменших значень за багаторічний період спостережень.

Місцями - навіть нижче за них.

Попередження про стихійні гідрологічні явища (інфографіка: facebook.com/ChernivtsiHMC)

При цьому, продовжиться "зменшення водності річок до критеріїв маловоддя", а на окремих ділянках малих річок - "до відсутності стоку".

"Що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу регіону. Коричневий рівень небезпеки", - підсумували в облцентрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких річках України показники водності на тлі слабкого весняного водопілля та подальших погодних умов були критичними вже в липні.

Крім того, ми пояснювали, в яких областях через подальше зниження рівнів води оголосили ІІІ рівень небезпеки наприкінці серпня та які водосховища б'ють антирекорди (де води вже бракує людям).

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