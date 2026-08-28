Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасность

Ситуация с уровнем воды в некоторых реках Западной Украины приближается к критической. Новый антирекорд недавно зафиксировали на Днестре на территории Тернопольской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Черновицкого областного центра гидрометеорологии в Facebook.
Главное:
Украинцам напомнили, что на Днестре наблюдается сложная гидрологическая ситуация.
Учитывая это, 27 августа 2026 года специалисты Тернопольского и Черновицкого областных центров по гидрометеорологии провели совместные измерения расходов воды на реке в районе города Залещики Тернопольской области.
Уточняется, что для этого использовали:
По результатам детализированных измерений, эксперты получили значение расхода воды реки Днестр - 23,7 м3/с.
"Полученные значения расхода воды в реке Днестр в районе города Залещики являются наименьшими для открытого русла реки за весь период наблюдений", - подчеркнули в областном центре по гидрометеорологии.
Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях на реках бассейна Днестра пресс-служба Черновицкого областного центра по гидрометеорологии опубликовала еще раньше.
Речь о том, что до 31 августа там удержится дальнейшее снижение уровней воды - до своих наименьших значений за многолетний период наблюдений.
Местами - даже ниже их.
При этом продолжится "уменьшение водности рек до критериев маловодья", а на отдельных участках малых рек - "до отсутствия стока".
"Что приведет к усложнению функционирования водохозяйственного комплекса региона. Коричневый уровень опасности", - подытожили в облцентре по гидрометеорологии.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких реках Украины показатели водности на фоне слабого весеннего половодья и последующих погодных условий были критическими уже в июле.
Кроме того, мы объясняли, в каких областях из-за дальнейшего снижения уровней воды объявили ІІІ уровень опасности в конце августа и какие водохранилища бьют антирекорды (где воды уже не хватает людям).
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