Днестр установил исторический антирекорд: что происходит на реке и в чем опасность

Главное: Измерения на Днестре : из-за сложной гидрологической ситуации на реке специалисты Тернопольского и Черновицкого гидрометцентров провели специальные измерения расходов воды.

: из-за сложной гидрологической ситуации на реке специалисты Тернопольского и Черновицкого гидрометцентров провели специальные измерения расходов воды. Новый антирекорд : возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьшие расходы воды в Днестре за всю историю наблюдений - 23,7 кубометра в секунду.

: возле города Залещики Тернопольской области зафиксировали наименьшие расходы воды в Днестре за всю историю наблюдений - 23,7 кубометра в секунду. Неутешительный прогноз: до 31 августа на реках бассейна Днестра удержится дальнейшее снижение уровней воды, что может привести к маловодью, пересыханию малых рек и проблемам с водоснабжением в регионе (объявлен третий - коричневый уровень опасности).

Какие измерения провели на Днестре

Украинцам напомнили, что на Днестре наблюдается сложная гидрологическая ситуация.

Учитывая это, 27 августа 2026 года специалисты Тернопольского и Черновицкого областных центров по гидрометеорологии провели совместные измерения расходов воды на реке в районе города Залещики Тернопольской области.

На Днестре в районе г. Залещики произвели измерение расходов воды (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Уточняется, что для этого использовали:

гидрометрические вертушки (наиболее распространенные приборы для измерения скоростей течения воды);

допплеровский измеритель скорости течения Seba RiverRay.

Специалисты областных центров по гидрометеорологии во время работы (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Что показали результаты измерений

По результатам детализированных измерений, эксперты получили значение расхода воды реки Днестр - 23,7 м3/с.

"Полученные значения расхода воды в реке Днестр в районе города Залещики являются наименьшими для открытого русла реки за весь период наблюдений", - подчеркнули в областном центре по гидрометеорологии.

Результаты, полученные благодаря детализированным измерениям (фото: facebook.com/ChernivtsiHMC)

Предупреждение специалистов

Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях на реках бассейна Днестра пресс-служба Черновицкого областного центра по гидрометеорологии опубликовала еще раньше.

Речь о том, что до 31 августа там удержится дальнейшее снижение уровней воды - до своих наименьших значений за многолетний период наблюдений.

Местами - даже ниже их.

Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях (инфографика: facebook.com/ChernivtsiHMC)

При этом продолжится "уменьшение водности рек до критериев маловодья", а на отдельных участках малых рек - "до отсутствия стока".

"Что приведет к усложнению функционирования водохозяйственного комплекса региона. Коричневый уровень опасности", - подытожили в облцентре по гидрометеорологии.