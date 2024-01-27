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В Дніпровському районі Києва сталась пожежа в 9-поверхівці, загинула людина

Фото: в Дніпровському районі Києва сталась пожежа в 9-поверхівці, загинула людина (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпровському районі Києва сталась пожежа у 9-поверхівці. На жаль, є загибла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Внаслідок пожежі було евакуйовано 5 людей. 

Пожежа сталась по вулиці Андрія Малишка на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

"Під час гасіння, за допомогою автодрабини, було евакуйовано жінку, та передано медикам. На жаль, в кареті швидкої допомоги жінка померла. Також з верхніх поверхів було евакуйовано 5 осіб", - пише пресслужба. 

 

Фото: в Дніпровському районі Києва сталась пожежа в 9-поверхівці, загинула людина (t.me/dsns_telegram)

Наразі правоохоронці встановлюють причину й обставини пожежі. 

Пожежі у Києві

Вчора, 26 січня, у Солом'янському районі столиці сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку.  Було врятовано 4 особи, з яких 1 дитина.

Також 13 січня в Києві сталася пожежа в ТРЦ "Космополіт". Довелося евакуювати відвідувачів.  

Зокрема нещодавно сталася сильна пожежа на автомийці на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту у районі НП.

 

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Київ