Внаслідок пожежі було евакуйовано 5 людей.

Пожежа сталась по вулиці Андрія Малишка на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку.

"Під час гасіння, за допомогою автодрабини, було евакуйовано жінку, та передано медикам. На жаль, в кареті швидкої допомоги жінка померла. Також з верхніх поверхів було евакуйовано 5 осіб", - пише пресслужба.

Фото: в Дніпровському районі Києва сталась пожежа в 9-поверхівці, загинула людина (t.me/dsns_telegram)

Наразі правоохоронці встановлюють причину й обставини пожежі.

Пожежі у Києві

Вчора, 26 січня, у Солом'янському районі столиці сталась пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Було врятовано 4 особи, з яких 1 дитина.

Також 13 січня в Києві сталася пожежа в ТРЦ "Космополіт". Довелося евакуювати відвідувачів.

Зокрема нещодавно сталася сильна пожежа на автомийці на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту у районі НП.