У Києві сталася пожежа в одному з ТЦ: проводиться евакуація відвідувачів
У Києві сталася пожежа в одному з торгівельних центрів. Наразі проводиться евакуація відвідувачів.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
За його словами, загорання відбулося у Соломʼянському районі столиці в ТРЦ "Космополит".
Попередньо, пожежа сталася на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті.
Кличко повідомив, що екстрені служби прямують на місце.
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За даними ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 15:57.
Загоряння сталося в одному із приміщень торговельного центру на 4 поверсі. Ліквідація пожежі наразі триває.
Під час гасіння пожежі з торогового центру евакуйовали близько 200 осіб. При цьому евакуація продовжується, інформація уточнюється.
На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.
Фото: У Києві сталася пожежа в одному з ТЦ (t.me/dsns_telegram)
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