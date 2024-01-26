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Врятували трьох дорослих та дитину. ДСНС показала фото і відео пожежі у квартирі Києва

П'ятниця 26 січня 2024 16:18
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Врятували трьох дорослих та дитину. ДСНС показала фото і відео пожежі у квартирі Києва Фото: у Києві трапилась пожежа у Солом'янському районі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У Києві сталась масштабна пожежа в багатоповерховому будинку у Солом'янському районі. Там горіла квартира на 5 поверсі будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Близько 12:30 п'ятниці, 26 січня, рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Солом'янському районі Києва. З'ясувалось, що пожежа виникла на проспекті Відрадному, 12-Б у багатоповерховому будинку.

На місці події, рятувальники встановили, що горить квартира на 5 поверсі. Під час ліквідації пожежі, за допомогою оснащення та техніки, яка є у вогнеборців було врятовано 4 особи, з яких 1 дитина. Всіх потерпілих було передано медикам для подальшої госпіталізації.

Фото: пожежа у Києві (t.me/dsns_telegram)

Локалізувати загоряння вдалось о 13:13, а повністю ліквідувати о 13:22. На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

Пожежі у Києві

16 січня у Голосіївському районі Києва спалахнула маршрутка. Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги.

13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгових центрів. Довелося евакуювати відвідувачів. Пожежа сталася в Солом'янському районі столиці в ТРЦ "Космополіт".

А 10 січня в Києві сталася сильна пожежа на автомийці, розташованій на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту у районі НП.

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