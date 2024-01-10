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У Києві сталася сильна пожежа на автомийці (відео)

Київ, Середа 10 січня 2024 12:37
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У Києві сталася сильна пожежа на автомийці (відео) Фото: уКиєві сталася сильна пожежа на автомийці (t.me/kyivpatrol)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві 10 січня сталася сильна пожежа на автомийці, розташованій на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту в районі НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua, Патрульну поліцію Києва, "Київпастранс".

"Величезний стовп диму в Києві на Березняках.... Повністю згоріла автомийка gold car wash на вулиці Березняківська, 15", - повідомили у пабліку.

Пізніше в Патрульній поліції Києва повідомили, що у звʼязку з пожежею на автомийці на вулиці Березняківській, рух транспорту ускладнений.

Патрульні на місці події регулювали дорожній рух. Наразі рух вже відновлено.

Затримки транспорту

Як повідомили в "Київпастрансі", через пожежу затримується рух автобусів №№44, 49 по вул. Березняківська.

"Рух автобусів №44, 49 організовано до вул. Березняківська, без заїзду на Залізничну платформу "Лівий берег", - попереджають в відомстві.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва 26 грудня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Крім того, 1 січня у Вишгороді, під Києвом, сталася пожежа у багатоповерхівці. Причина виявилася нетривальною.

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