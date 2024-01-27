RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепровском районе Киева произошел пожар в 9-этажке, погиб человек

Фото: в Днепровском районе Киева произошел пожар в 9-этажке, погиб человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Днепровском районе Киева произошел пожар в 9-этажке. К сожалению, есть погибшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

В результате пожара были эвакуированы 5 человек. 

Пожар произошел по улице Андрея Малышко на 3 этаже 9-этажного жилого дома.

"Во время тушения, с помощью автолестницы, была эвакуирована женщина, и передана медикам. К сожалению, в карете скорой помощи женщина скончалась. Также с верхних этажей были эвакуированы 5 человек", - пишет пресс-служба.

 

Фото: в Днепровском районе Киева произошел пожар в 9-этажке, погиб человек (t.me/dsns_telegram)

Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства пожара.

Пожары в Киеве

Вчера, 26 января, в Соломенском районе столицы произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Были спасены 4 человека, из которых 1 ребенок.

Также 13 января в Киеве произошел пожар в ТРЦ "Космополит". Пришлось эвакуировать посетителей.

В частности, недавно произошел сильный пожар на автомойке на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев