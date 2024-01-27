В результате пожара были эвакуированы 5 человек.

Пожар произошел по улице Андрея Малышко на 3 этаже 9-этажного жилого дома.

"Во время тушения, с помощью автолестницы, была эвакуирована женщина, и передана медикам. К сожалению, в карете скорой помощи женщина скончалась. Также с верхних этажей были эвакуированы 5 человек", - пишет пресс-служба.

Фото: в Днепровском районе Киева произошел пожар в 9-этажке, погиб человек (t.me/dsns_telegram)

Правоохранители устанавливают причину и обстоятельства пожара.

Пожары в Киеве

Вчера, 26 января, в Соломенском районе столицы произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Были спасены 4 человека, из которых 1 ребенок.

Также 13 января в Киеве произошел пожар в ТРЦ "Космополит". Пришлось эвакуировать посетителей.

В частности, недавно произошел сильный пожар на автомойке на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.