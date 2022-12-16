UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Дніпропетровською областю ППО збила 10 ворожих ракет, - Резніченко

Фото: над Дніпропетровською областю ППО збила 10 ворожих ракет (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час чергового російського масованого обстрілу, ППО знищила 10 ворожих ракет над Дніпропетровською областю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Наші захисники збили у небі над Дніпропетровською областю 10 російських ракет. Слава нашій ППО", - пише Резніченко.

Відзначимо, що згідно з даними речника Повітряних сил України Юрія Ігната, під час масованого обстрілу Росія випустила по території України більше 60 ракет.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.

Тим часом у Київській області уламки однієї зі збитих ворожих ракет впали на приватні житлові будинки.

Також під час обстрілу російські військові влучили ракетою по житловому будинку в Кривому Розі. На жаль, кількість постраждалих продовжує зростати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна в Україні