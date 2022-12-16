В Київській області уламки збитої ракети впали на житлові будинки: подробиці

В Броварській громаді Київської області уламки збитої російської ракети впали на приватні житлові будинки. Ніхто з цивільних не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

Фото: в Київській області уламки збитої ракети впали на житлові будинки (t.me/andrii_nebytov)

"Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки обстрілу агресором. Дякуємо силам протиповітряної оборони за відмінну роботу", - додав Нєбитов.

Як пише начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, ракету перед цим знищила ППО. На щастя, постраждалих нема.

Фото: в Київській області уламки збитої ракети впали на житлові будинки (t.me/Igor_Sapozhko)

"На городах - вирви від ворожого металобрухту. Зараз на місці працюють фахівці усіх екстрених служб", - додає міський голова.

За словами Сапожка, пошкодження зазнали дахи трьох будівель та паркани.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня в режимі онлайн. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.

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