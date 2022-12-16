Росіяни вдарили ракетами по будинку у Кривому Розі

Російські війська атакували Кривий Ріг (Дніпропетровська область) ракетами. Є влучання у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 9:40

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що ракета влучила у житловий будинок у Кривому Розі.

"Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби", - зазначив він.

Нагадаємо, що по всій Україні триває повітряна тривога, у Києві, Харкові та низці регіонів пролунали вибухи, а також повідомляють про роботу ППО.

Детальніше про ситуацію в областях - у матеріалі РБК-Україна.

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