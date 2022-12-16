RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над Днепропетровской областью ПВО сбило 10 вражеских ракет, - Резниченко

Фото: над Днепропетровской областью ПВО сбило 10 вражеских ракет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время очередного российского массированного обстрела ПВО уничтожило 10 вражеских ракет над Днепропетровской областью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Наши защитники сбили в небе над Днепропетровской областью 10 российских ракет. Слава нашей ПВО", - пишет Резниченко.

Отметим, что согласно данным спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, во время массированного обстрела Россия выпустила по территории Украины более 60 ракет.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря. Также в ряде городов и областей заявили об отключении света и проблемах с водоснабжением.

Тем временем в Киевской области обломки одной из сбитых вражеских ракет упали на частные жилые дома.

Также во время обстрела российские военные попали ракетой по жилому дому в Кривом Роге. К сожалению, количество пострадавших продолжает расти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВойна в Украине