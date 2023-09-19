У Дніпропетровській області знищили російський дрон

Військові повідомляють, що БПЛА "приземлили" у Синельниківському районі.

Тип дрона наразі встановлюють.

Нічна атака на Україну

Сьогодні вночі в низці областей України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски ворожих "Шахедів". Вибухи чули в Одесі, Львові, Кривому Розі та Хмельницькій області.

Зокрема, росіяни обстріляли Львів, через що одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Загарбники також вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу.

Загалом окупанти випустили по Україні 30 ударних БПЛА та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Нашим захисниками вдалося збити ракету та 27 дронів.

Більше про наслідки нічної атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.

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