У низці областей України оголосили повітряну тривогу, летять кілька груп "Шахедів"

В багатьох областях Україні сьогодні вночі 19 вересня оголосили повітряну тривогу. Прямує кілька груп ворожих ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляють про групи ударних безпілотників, які рухаються через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області в напрямку західних регіонів.

Людей закликають перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги або дотримуватися правил "двох стін".

Про загрозу ударних БПЛА попереджають Чернівецьку, Житомирську, Дніпропетровську, Запорізьку, Тернопільську, Рівненську області.

Обстріл України вночі 18 вересня

Російські війська завдали комбінованої атаки по Україні вночі 18 вересня, використавши ударні дрони-камікадзе, направивши їх переважно в центральні та південні області країни та крилаті ракети, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 18 ворожих дронів та 17 ракет.