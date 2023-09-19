В Днепропетровской области уничтожили российский дрон

Военные сообщают, что БПЛА "приземлили" в Синельниковском районе.

Тип дрона устанавливают.

Ночная атака на Украину

Сегодня ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о пусках вражеских "Шахедов". Взрывы слышали в Одессе, Львове, Кривом Роге и Хмельницкой области.

В частности, россияне обстреляли Львов, из-за чего один человек погиб, еще двое пострадали.

Захватчики также ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу.

Всего оккупанты выпустили по Украине 30 ударных БПЛА и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Нашим защитникам удалось сбить ракету и 27 дронов.

Больше о последствиях ночной атаки читайте в материале РБК-Украина.

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