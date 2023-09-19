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РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер": скільки вдалося збити

Україна, Вівторок 19 вересня 2023 08:50
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РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер": скільки вдалося збити Фото: РФ вночі запустила по Україні 30 "Шахедів" та ракету "Іскандер" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час нічної атаки 19 вересня російські війська запустили по Україні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету "Іскандер-М". Силам ППО вдалося збити 27 "Шахедів" та один розвідувальний БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, усього зафіксовано пуски 30 ударних БПЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

В результаті бойової роботи сили ППО знищили 27 "Шахедів" по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Також на східному напрямку було знищено розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нічна атака по Україні 19 вересня

В низці областей України сьогодні вночі, 19 вересня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про групи ударних безпілотників в небі над нашою країню.

Зокрема РФ атакувала дронами Львів. З-під завалів дістали двох людей, чоловік у тяжкому стані.

Також вибухи лунали в Хмельницькій області та Кривому Розі.

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