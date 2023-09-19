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Росіяни з артилерії обстріляли Дніпропетровську область, є постраждалий

Дніпропетровська область, Вівторок 19 вересня 2023 07:57
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Росіяни з артилерії обстріляли Дніпропетровську область, є постраждалий Фото: РФ завдала артилерійських ударів по Дніпропетровській області, є поранений (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські окупанти сьогодні вночі, 19 вересня з артилерії двічі обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, російські війські накрили артилерійським вогнем Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок цього поранення отримав 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості.

Пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередач та газогін. Також окупанти сьогодні вночі влучили по Кривому Розі, через що сталася пожежа у багатоповерховій будівлі.

"Вже вранці над областю наші захисники збили ворожий БпЛА", - додав Лисак.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області росіяни обстрілюють постійно з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Зокрема, 11 вересня окупанти обстріляли місто з "Градів" та артилерії, поранення отримали троє людей.

Як зазначають в поліції, через цю атаку пошкоджено будівлю торгового центру, адмінбудівлю, навчальний заклад, магазин, приватне підприємство, п’ятиповерхівку та приватні будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль, також обірвано газогони та лінії електромереж.

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Дніпропетровська область
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