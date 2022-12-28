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В Дніпропетровській області збили п'ять іранських дронів

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Дніпропетровська область, Середа 28 грудня 2022 22:50
В Дніпропетровській області збили п'ять іранських дронів Фото: в Дніпропетровській області збили п'ять іранських дронів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 грудня, на території Дніпропетровської області було збито 5 безпілотників. Імовірно, це були іранські "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву повітряного командування "Схід" в Facebook.

"ППО поповнює рахунок. На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (імовірно "Шахеди"). Зберігаємо святковий настрій", - написали в командуванні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе. РБК-Україна зібрало всю актуальну інформацію про черговий удар росіян.

В результаті сьогоднішньої атаки в Херсоні було чути вибухи, пізніше вибухи було чути й у Дніпрі.

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Війна Росії проти України Російська Федерація Дніпропетровська область
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