У Дніпрі пролунали вибухи
Фото: у Дніпрі чути вибухи (t.me kharkivlife1)
Ввечері 28 грудня у місті Дніпро було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.
Місцева влада про вибухи наразі не повідомляла. В місті наразі триває повітряна тривога.
Оновлено 21:16
За інформацією місцевих Telegram-каналів, на території області зафіксували іранські безпілотники. Попередньо, вибухи пов'язані з роботою української ППО.
Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попередив мешканців регіону про можливу атаку "шахедів".
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