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У Дніпрі пролунали вибухи

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Дніпро, Середа 28 грудня 2022 21:12
У Дніпрі пролунали вибухи Фото: у Дніпрі чути вибухи (t.me kharkivlife1)
Автор: Каріна Левицька

Ввечері 28 грудня у місті Дніпро було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.

Місцева влада про вибухи наразі не повідомляла. В місті наразі триває повітряна тривога.

Оновлено 21:16

За інформацією місцевих Telegram-каналів, на території області зафіксували іранські безпілотники. Попередньо, вибухи пов'язані з роботою української ППО.

Нагадаємо, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попередив мешканців регіону про можливу атаку "шахедів".

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Дніпропетровська область Вибух Війна Росії проти України
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