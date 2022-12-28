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У Херсоні чутно вибухи: подробиці

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Херсон, Середа 28 грудня 2022 20:46
У Херсоні чутно вибухи: подробиці Фото: у Херсоні ввечері знову обстріли (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Ввечері у Херсоні знову чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть місцеві пабліки, принаймні кілька районів міста чують гучні обстріли.

Зазначають, що з лівого берега Херсонської області, який тимчасово окупований російськими військами, зафіксовано пуски іранських дронів-камікадзе - "шахедів".

Поки що про наслідки обстрілу нічого невідомо.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 27 грудня внаслідок чергового обстрілу росіян у Херсоні було пошкоджено пологове відділення.

Також ми писали, що того самого дня росіяни обстріляли тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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