У Херсоні чутно вибухи: подробиці

Ввечері у Херсоні знову чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram -канали.

Поки що про наслідки обстрілу нічого невідомо.

Зазначають, що з лівого берега Херсонської області, який тимчасово окупований російськими військами, зафіксовано пуски іранських дронів-камікадзе - "шахедів".

Як пишуть місцеві пабліки, принаймні кілька районів міста чують гучні обстріли.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 27 грудня внаслідок чергового обстрілу росіян у Херсоні було пошкоджено пологове відділення.

Також ми писали, що того самого дня росіяни обстріляли тимчасово окуповане місто Олешки Херсонської області.

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