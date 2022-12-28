В Днепропетровской области сбили пять иранских дронов

Сегодня, 28 декабря, на территории Днепропетровской области было сбито 5 беспилотников. Вероятно, это были иранские "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление воздушного командования "Восток" в Facebook.

"ПВО пополняет счет. На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены пять БПЛА противника (вероятно "Шахеды"). Сохраняем праздничное настроение", - написали в командовании.

Напомним, сегодня, 28 декабря, вечером россияне начали очередную атаку на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе. РБК-Украина собрало всю актуальную информацию об очередном ударе россиян.

В результате сегодняшней атаки в Херсоне были слышны взрывы, позже взрывы были слышны и в Днепре.

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